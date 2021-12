Sci alpino, le convocate dell’Italia per Lienz: 13 atlete in totale per le prove tecniche sulle nevi austriache (Di venerdì 24 dicembre 2021) Salutata Courchevel e le nevi francesi, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022 si prende una meritata sosta per le festività natalizie, ma è già pronta a tornare in azione per le ultime gare prima della chiusura di questo anno. Il Circo Bianco, infatti, sarà di scena in quel di Lienz (Austria) per due gare tecniche. Si inizierà con il gigante di martedì 28 dicembre (prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00) quindi si passerà allo slalom di mercoledì 29 dicembre (prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00), che metteranno sul piatto 200 pesantissimi punti in ottica classifica generale. Per l’Italia vedremo in azione 13 atlete (8 per quanto riguarda il gigante e 6 tra i pali stretti, con Federica Brignone unica a prendere parte ad entrambe le gare). Tra le porte ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) Salutata Courchevel e lefrancesi, la Coppa del Mondo di scifemminile 2021-2022 si prende una meritata sosta per le festività natalizie, ma è già pronta a tornare in azione per le ultime gare prima della chiusura di questo anno. Il Circo Bianco, infatti, sarà di scena in quel di(Austria) per due gare. Si inizierà con il gigante di martedì 28 dicembre (prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00) quindi si passerà allo slalom di mercoledì 29 dicembre (prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00), che metteranno sul piatto 200 pesantissimi punti in ottica classifica generale. Per l’Italia vedremo in azione 13(8 per quanto riguarda il gigante e 6 tra i pali stretti, con Federica Brignone unica a prendere parte ad entrambe le gare). Tra le porte ...

