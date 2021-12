Salernitana, Ribery non molla: “Faremo di tutto, salvezza sarebbe come vincere trofeo” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Franck Ribery non vuole arrendersi, nonostante la situazione disperata della Salernitana. Il giocatore francese ha raccontato i suoi primi mesi in Campania in un’intervista a L’Equipe, senza nascondere il suo benessere: “Qui mi trovo bene, c’è grande passione mediterranea come a Marsiglia e i tifosi non mi fischiano mai – spiega l’ex Bayern e Fiorentina – Sento l’amore della gente, ho fatto tantissimo in venti anni e potrei starmene a casa ma ho ancora benzina nel motore.” La salvezza sembra un traguardo irraggiungibile, ma Ribery suona la carica: “sarebbe come vincere un trofeo, dobbiamo crederci e Faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo.” SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) Francknon vuole arrendersi, nonostante la situazione disperata della. Il giocatore francese ha raccontato i suoi primi mesi in Campania in un’intervista a L’Equipe, senza nascondere il suo benessere: “Qui mi trovo bene, c’è grande passione mediterraneaa Marsiglia e i tifosi non mi fischiano mai – spiega l’ex Bayern e Fiorentina – Sento l’amore della gente, ho fatto tantissimo in venti anni e potrei starmene a casa ma ho ancora benzina nel motore.” Lasembra un traguardo irraggiungibile, masuona la carica: “un, dobbiamo crederci ediper raggiungere questo obiettivo.” SportFace.

Advertising

ILOVEPACALCIO : Salernitana, Ribery: «Faremo di tutto per restare in serie A» - Ilovepalermocalcio - sportface2016 : #Salernitana Le parole di #Ribery a L'Equipe, il francese non vuole arrendersi - Fiorentinanews : #Ribery: 'C'è ancora benzina nel mio motore. Alla #Salernitana ci sono tifosi veri, non ci fischiano mai'… - sportli26181512 : Ribery: 'Ho ancora benzina nel motore. Salernitana, faremo di tutto: la salvezza sarebbe come vincere un trofeo': F… - TuttoMercatoWeb : Ribery: 'Potrei stare a casa, ma ho ancora benzina nel motore. Salernitana, faremo di tutto' -