Roma, Mourinho: “Sogno di vincere, il tempo non è un concetto vuoto” (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Ciao a tutti, è Natale, e in un momento come questo dobbiamo sempre trovare l’occasione di pensare al mondo, al prossimo, ma prima di ogni cosa alla nostra famiglia e ai nostri tifosi“. Inizia così il messaggio di José Mourinho, pubblicato dalla Roma sui suoi profili social. “Dal primo giorno in cui sono arrivato qui, ho capito subito che la Roma e i suoi tifosi sono ora la mia famiglia e i miei amici. E perciò non posso perdere l’opportunità di augurare a tutti un sereno Natale. in buona salute, pace e amore. Quando sono arrivato qui, le cose sono state subito molto chiare. Il tempo non è un concetto vuoto, ma è una parola che significa molto. Per lavorare con il tempo, c’è biSogno dell’empatia, perché senza empatia il tempo vola e ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Ciao a tutti, è Natale, e in un momento come questo dobbiamo sempre trovare l’occasione di pensare al mondo, al prossimo, ma prima di ogni cosa alla nostra famiglia e ai nostri tifosi“. Inizia così il messaggio di José, pubblicato dallasui suoi profili social. “Dal primo giorno in cui sono arrivato qui, ho capito subito che lae i suoi tifosi sono ora la mia famiglia e i miei amici. E perciò non posso perdere l’opportunità di augurare a tutti un sereno Natale. in buona salute, pace e amore. Quando sono arrivato qui, le cose sono state subito molto chiare. Ilnon è un, ma è una parola che significa molto. Per lavorare con il, c’è bidell’empatia, perché senza empatia ilvola e ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaSamp ?? ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #AtalantaRoma ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - angelomangiante : Un anno esatto fa la Roma perse 4-1 a Bergamo. Un anno dopo vince strameritando 4-1. Segnale forte, fortissimo ch… - romanewseu : Roma, gli auguri di Natale di #Mourinho: “Tifosi, buone feste. Un onore lavorare per la Roma” #ASRoma #RomanewsEU - ilRomanistaweb : ??? VIDEO - #Mourinho: 'La #Roma e i tifosi, siamo una famiglia. Vi renderemo orgogliosi' Gli auguri del tecnico: 'S… -