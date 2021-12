Quirinale: Napoli (Ci), ‘con Draghi al Colle serve accordo politico per prosecuzione Governo’ (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic. (Adnkronos) – “Il Governo Draghi è nato come ‘Governo del presidente’. Ha ricevuto la fiducia del Parlamento, come prevede la Costituzione, ma la fonte battesimale è nell’iniziativa autonoma presa dal Presidente Mattarella. L’eventuale elezione di Draghi alla Presidenza della Repubblica non ha altra fonte che non sia il Parlamento, attraverso una maggioranza istituzionale che, è vero, può essere diversa dalla maggioranza di governo. È prima di questo passaggio che c’è il nodo da sciogliere: se è vero che la legislatura non può interrompersi, come lo stesso Draghi ha riconosciuto nella sua conferenza stampa, incombe allora sui partiti la responsabilità di trovare un accordo non più solo istituzionale ma anche e soprattutto politico per dare compimento e attuazione al Pnrr e sostenere la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic. (Adnkronos) – “Il Governoè nato come ‘Governo del presidente’. Ha ricevuto la fiducia del Parlamento, come prevede la Costituzione, ma la fonte battesimale è nell’iniziativa autonoma presa dal Presidente Mattarella. L’eventuale elezione dialla Presidenza della Repubblica non ha altra fonte che non sia il Parlamento, attraverso una maggioranza istituzionale che, è vero, può essere diversa dalla maggioranza di governo. È prima di questo passaggio che c’è il nodo da sciogliere: se è vero che la legislatura non può interrompersi, come lo stessoha riconosciuto nella sua conferenza stampa, incombe allora sui partiti la responsabilità di trovare unnon più solo istituzionale ma anche e soprattuttoper dare compimento e attuazione al Pnrr e sostenere la ...

