Napoli | commerciante reagisce a una rapina | ucciso con un colpo di pistola al volto

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Non ha voluto arrendersi e si è lanciato all’inseguimento deitori che gli avevano appena sottratto tutto l’incasso della giornata: i malviventi, però, hanno reagito sparando e uno dei proiettili lo ha colpito in pieno. Così è morto, poco dopo il trasporto d’urgenza in ospedale, Antonio Morione, 41 anni, titolare di una pescheria a Boscoreale, nel Napoletano. Un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione nel suo negozio nella tarda serata di giovedì 23 dicembre: erano da poco passate le 22 quando itori hanno fatto irruzione e sono scappati con l’incasso. Morinone ha opposto resistenza e li ha inseguiti fuori dal suo negozio, in via Giovanni Della Rocca: uno dei malviventi, per assicurarsi la fuga, ha esploso quattro colpi di arma da fuoco e così un proiettile ha ferito gravemente il negoziante. Sul fatto sono in ...