Kevin Prince Boateng dimentica Melissa Satta | vacanze con la nuova fidanzata

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 24 dicembre 2021)sembrerebbe averto definitivamente, a confermarlo delle foto scattate in questi giorni in vacanza con la suafiamma. Sono trascorsi diversi mesi da quando il calciatore e l’ex velina hanno deciso di concludere la loro storia d’amore, pur rimanendo in buoni rapporti per il bene del figlio Maddox.L'articolo