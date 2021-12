Jos Verstappen rivela: “La Mercedes voleva mio figlio, con Niki Lauda…” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un sorprendente Max Verstappen fin dai suoi esordi. Grandi prestazioni quelle mostrate dal piccolo olandese a inizio carriera, terzo nel 2014 alla sua prima stagione in monoposto nel campionato europeo di F3. Primo quello stesso anno Esteban Ocon, con alla partenza altri futuri campioni F1 come Antonio Giovinazzi e Nicholas Latifi. L’attuale numero uno al mondo, diede così già prova, appena 16enne, di un eccezionale talento, con capacità certo non passate inosservate. Un nome che finì sulle bocche di tutti, molto conteso sul mercato. Dalla Mercedes alla Ferrari, non mancavano certo le richieste, anche se alla fine fu la Red Bull ad avere la meglio, con un’offerta per Verstappen in Formula 1. Interessanti i retroscena raccontati sulla F3 proprio da Jos Verstappen. Un piccolo Verstappen già richiesto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un sorprendente Maxfin dai suoi esordi. Grandi prestazioni quelle mostrate dal piccolo olandese a inizio carriera, terzo nel 2014 alla sua prima stagione in monoposto nel campionato europeo di F3. Primo quello stesso anno Esteban Ocon, con alla partenza altri futuri campioni F1 come Antonio Giovinazzi e Nicholas Latifi. L’attuale numero uno al mondo, diede così già prova, appena 16enne, di un eccezionale talento, con capacità certo non passate inosservate. Un nome che finì sulle bocche di tutti, molto conteso sul mercato. Dallaalla Ferrari, non mancavano certo le richieste, anche se alla fine fu la Red Bull ad avere la meglio, con un’offerta perin Formula 1. Interessanti i retroscena raccontati sulla F3 proprio da Jos. Un piccologià richiesto ...

