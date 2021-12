Jessica Selassié affronta Alessandro Basciano: “Mi hai preso in giro” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Jessica Selassié si è presa una bella cotta per Alessandro Basciano che, dopo aver giocato con lei per mezzo pomeriggio “sei una principessa, io sarò il tuo principe“, si è distaccato ed ha puntato Sophie Codegoni. Quest’ultima nella casa è la BFF della principessa, ma, nonostante le abbia detto che per suo rispetto avrebbe fatto un passo indietro col tentatore, ieri notte ha passato la serata avvinghiata a lui. Jessica Selassié si è così sfogata con Manuel Bortuzzo: “Mi ha mentito e presa in giro!“. Manuel Bortuzzo consola Jessica, che apre gli occhi: “Sophie mi ha mentito e presa in giro” https://t.co/MIiShENZn5 #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 24, 2021 La principessa ha così affrontato ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 dicembre 2021)si è presa una bella cotta perche, dopo aver giocato con lei per mezzo pomeriggio “sei una principessa, io sarò il tuo principe“, si è distaccato ed ha puntato Sophie Codegoni. Quest’ultima nella casa è la BFF della principessa, ma, nonostante le abbia detto che per suo rispetto avrebbe fatto un passo indietro col tentatore, ieri notte ha passato la serata avvinghiata a lui.si è così sfogata con Manuel Bortuzzo: “Mi ha mentito e presa in!“. Manuel Bortuzzo consola, che apre gli occhi: “Sophie mi ha mentito e presa in” https://t.co/MIiShENZn5 #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 24, 2021 La principessa ha cosìto ...

