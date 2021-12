Fantaghirò Natale 2021 in TV: dove vederlo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ecco dove potete vedere Fantaghirò, miniserie televisiva del 1991 diretta da Lamberto Bava che si ispira alla fiaba Fanta-Ghirò, per festeggiare il Natale 2021. Fantaghirò torna anche quest'anno per Natale 2021: in occasione dei trent'anni dal debutto della saga sulla principessa guerriera, ecco dove vedere le pellicole riproposte da Mediaset in tarda nottata dal 24 dicembre di quest'anno. Fantaghirò 1, venerdì 24 dicembre dalle 2:03 su Canale 5 Fantaghirò 2, domenica 26 dicembre dalle 3:41 su Canale 5 Fantaghirò 3, martedì 28 dicembre dalle 2:38 su Canale 5 Fantaghirò 4, giovedì 30 dicembre dall'1:48 su Canale 5 La programmazione parte nella notte di venerdì 24 dicembre su Canale 5 ore ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 dicembre 2021) Eccopotete vedere, miniserie televisiva del 1991 diretta da Lamberto Bava che si ispira alla fiaba Fanta-Ghirò, per festeggiare iltorna anche quest'anno per: in occasione dei trent'anni dal debutto della saga sulla principessa guerriera, eccovedere le pellicole riproposte da Mediaset in tarda nottata dal 24 dicembre di quest'anno.1, venerdì 24 dicembre dalle 2:03 su Canale 52, domenica 26 dicembre dalle 3:41 su Canale 53, martedì 28 dicembre dalle 2:38 su Canale 54, giovedì 30 dicembre dall'1:48 su Canale 5 La programmazione parte nella notte di venerdì 24 dicembre su Canale 5 ore ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Fantaghirò Natale 2021 in TV: dove vederlo - AlfredoL86 : Ma Fantaghiró quest’anno qualcuno l’ha sentita? E Romualdo come sta? #fantaghiró #Natale - DonatoBdf85 : Altro che Eddie Murphy e Una Poltrona Per Due, per me non è Natale senza Alessandra Martines e Fantaghirò ?? - ManuelHolmes_ : Io aspetto che arrivi il Natale solamente per vedere Fantaghirò. - clo_8719 : @ginospadino @Helliot_Spencer Ma dai! Da quando sono bambina l'arrivo di Fantaghirò vuol dire natale ??. Anche se è… -