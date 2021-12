(Di venerdì 24 dicembre 2021)un“di, grazie alla quale possiamo trascorrere le feste con i nostri cari.ai nostri comportamenti e consapevoli che la variantecircola molto velocemente in Italia, proprio per non rinunciare agli affetti. L’augurio per tutti è dicosì, sereni ma”. Così Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato tecnico scientifico in un’intervista a Repubblica, dove spiega che “nelle ultime due settimane si sta diffondendo progressivamente la variante. In questo momento convive con le Delta ma in prospettiva finirà per dominare, visto che è molto più trasmissibile. Il numero dei ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Brusaferro: 'Incidenza a 352, in netta crescita' #Covid - VoceGiallorossa : ??LIVE COVID-19 - Vaccinati oltre 150.000 bambini. Brusaferro: 'Casi aumenteranno ancora, siate prudenti' #ASRoma… - fattoquotidiano : Covid, Brusaferro: “Con Omicron i casi saliranno ancora. Sarà un Natale di prudenza, dobbiamo essere attenti” - IlFattoNisseno : Covid, Brusaferro: “Con omicron casi saliranno ancora” - diegolazzaroeu : RT @PietroSalvatori: La conferenza stampa di Speranza, Brusaferro e Locatelli sulle misure Covid non prevede domande e sinceramente il fatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brusaferro

... mascherine Ffp2 in cinema, stadi e bus: cosa cambia Picco di contagiin Italia da inizio ... E i contagiati dalla variante Omicron, avverte Silvio, presidente dell'Istituto superiore di ....push({}); Picco di contagiin Italia da inizio pandemia. E per fermare la nuova ondata di casi, legata all' esplosione ... E i contagiati dalla variante Omicron, avverte Silvio, ...“Nelle ultime due settimane si sta diffondendo gradualmente la variante omicron. In questo momento convivere con le delta ma in prospettiva finirà per dominare, visto che è molto più trasmissibile. Il ...Niente feste in piazza e discoteche chiuse dal 30 dicembre. Torna la mascherina, obbligatoria sempre, anche all’aperto. Ffp2 per andare al cinema, a teatro, allo stadio e per sa ...