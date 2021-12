CM Punk: “Il mio inizio lento in All Elite è una mia scelta” (Di venerdì 24 dicembre 2021) CM Punk ha fatto il suo debutto in All Elite Wrestling qualche mese fa a Rampage: The First Dance. Il momento è stato eclatante, così tanto che Tony Schiavone lo ha definito il più grande debutto nella storia del wrestling. CM Punk ora è una delle colonne portanti degli show AEW, ma alcuni fan si lamentano del booking del Best In The World, soprattutto per il fatto di avere feud “randomici” e di poco rilievo. Una scelta ponderata Mentre parlava su ESPN SportsNation, CM Punk ha parlato del suo inizio in AEW, definito dai fan un po’ lento, ma che a quanto pare, è figlio di una sua scelta: “Molto egoisticamente, è quello che volevo fare. Credo che partire a questo ritmo sia stata la cosa giusta da fare, quando ti prendi sette anni di pausa ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 dicembre 2021) CMha fatto il suo debutto in AllWrestling qualche mese fa a Rampage: The First Dance. Il momento è stato eclatante, così tanto che Tony Schiavone lo ha definito il più grande debutto nella storia del wrestling. CMora è una delle colonne portanti degli show AEW, ma alcuni fan si lamentano del booking del Best In The World, soprattutto per il fatto di avere feud “randomici” e di poco rilievo. Unaponderata Mentre parlava su ESPN SportsNation, CMha parlato del suoin AEW, definito dai fan un po’, ma che a quanto pare, è figlio di una sua: “Molto egoisticamente, è quello che volevo fare. Credo che partire a questo ritmo sia stata la cosa giusta da fare, quando ti prendi sette anni di pausa ...

