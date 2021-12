"Capisco l'imbarazzo di dirglielo, ma Berlusconi al Colle è una scelta perdente" (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Io credo che il centrodestra debba tenere il vantaggio del campo, che gli deriva dal fatto di essere maggioranza relativa in Parlamento. Non può fallire la prima mossa. Capisco l’imbarazzo degli alleati che sono andati a trovarlo a casa, ma dire sì a Berlusconi significa accontentarsi di non conquistare un voto in più di quelli di cui già dispone la coalizione. È una scelta perdente. Se non si fossero dimenticati di invitarmi, gliel’avrei detto”. Così parla Vittorio Sgarbi, critico d’arte, già deputato di Forza Italia, che in un’intervista a la Repubblica afferma che per il Colle Berlusconi “non avrebbe i voti di Renzi e neppure quelli degli ex grillini. Non può farcela” quindi “meglio intestarsi, a nome della coalizione, il nome di Draghi” che è anche “l’unico modo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Io credo che il centrodestra debba tenere il vantaggio del campo, che gli deriva dal fatto di essere maggioranza relativa in Parlamento. Non può fallire la prima mossa.l’degli alleati che sono andati a trovarlo a casa, ma dire sì asignifica accontentarsi di non conquistare un voto in più di quelli di cui già dispone la coalizione. È una. Se non si fossero dimenticati di invitarmi, gliel’avrei detto”. Così parla Vittorio Sgarbi, critico d’arte, già deputato di Forza Italia, che in un’intervista a la Repubblica afferma che per il“non avrebbe i voti di Renzi e neppure quelli degli ex grillini. Non può farcela” quindi “meglio intestarsi, a nome della coalizione, il nome di Draghi” che è anche “l’unico modo ...

