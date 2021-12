Being the Ricardos, Nicole Kidman “Quando ho detto sì, non mi ero resa conto del guaio in cui mi ero cacciata" (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nicole Kidman, Javier Bardem, Nina Arianda e J.K. Simmons raccontano l'esperienza sul set di Being the Ricardos, focus su Lucille Ball e il marito Desi Arnaz diretto da Aaron Sorkin, su Prime Video dal 21 dicembre. Per Nicole Kidman non è stato facile misurarsi con un mostro sacro della comicità come Lucille Ball, vulcanica star della tv americana degli anni '50. A volerla fortemente nel ruolo della rossa interprete di Lucy ed io è stato il regista e sceneggiatore Aaron Sorkin, che in Being the Ricardos ha scelto di raccontare i retroscena delle produzioni televisive americane, ma anche della stessa Hollywood, concentrandosi su una settimana nella vita di Lucille Ball e del marito Desi Arnaz, interpretato da Javier Bardem. Being the ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 dicembre 2021), Javier Bardem, Nina Arianda e J.K. Simmons raccontano l'esperienza sul set dithe, focus su Lucille Ball e il marito Desi Arnaz diretto da Aaron Sorkin, su Prime Video dal 21 dicembre. Pernon è stato facile misurarsi con un mostro sacro della comicità come Lucille Ball, vulcanica star della tv americana degli anni '50. A volerla fortemente nel ruolo della rossa interprete di Lucy ed io è stato il regista e sceneggiatore Aaron Sorkin, che intheha scelto di raccontare i retroscena delle produzioni televisive americane, ma anche della stessa Hollywood, concentrandosi su una settimana nella vita di Lucille Ball e del marito Desi Arnaz, interpretato da Javier Bardem.the ...

