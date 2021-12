Aula di musica: come regolamentare il suo utilizzo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Le aule della scuola sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per garantire l’efficienza dell’Aula. Atti di vandalismo o di sabotaggio devono essere perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. L'Aula è un luogo di lavoro e pertanto è sottoposto alla normativa vigente ed in particolar modo al DL 81 del 2008 sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro. L’Aula di musica è un locale ideato ed attrezzato per la pratica vocale e strumentale dotato di attrezzature adatte alla sua finalità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 dicembre 2021) Le aule della scuola sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loroe per garantire l’efficienza dell’. Atti di vandalismo o di sabotaggio devono essere perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. L'è un luogo di lavoro e pertanto è sottoposto alla normativa vigente ed in particolar modo al DL 81 del 2008 sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro. L’diè un locale ideato ed attrezzato per la pratica vocale e strumentale dotato di attrezzature adatte alla sua finalità. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Aula musica Civitavecchia, il 'Galilei' celebra il Natale col concerto degli allievi del liceo musicale Mercoledì 22 si è svolto infatti il concerto in streaming dall'aula magna dell'istituto dalle ore 10, tre intense ore di musica con un programma che ha spaziato all'interno di un variegato repertorio ...

I progetti contro la dispersione scolastica che creano rapporti con il territorio ... lanciamo una sfida, presentiamo un problema da risolvere e chiediamo a chi è in aula di pensare ... sono stati aperti laboratori di cucito, bricolage e arti figurative, lezioni di musica e cucina, e ...

Ma che bella musica per l’istituto “Volponi“ il Resto del Carlino Ma che bella musica per l’istituto “Volponi“ L’Istituto comprensivo Volponi rinnova il proprio indirizzo musicale e inaugura un’ala dedicata interamente a esso, nella scuola secondaria di via Oddi, 17. Con quattro aule laboratoriali, uno spazio ...

Questa mattina torna la “Musica in Piazza" A partire dalle ore 11 e 30 il Quartetto di Flauti composto da allievi ed ex allievi del Liceo “Severi” allieterà ...

