Alessandro Borghi: «L’intimità? Fare pipì davanti al tuo partner» (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lo suggerisce il nuovo film - Supereroi di Paolo Genovese - di cui è protagonista, e l'attore è d'accordo. Jasmine Trinca precisa: «Purché scorra l’acqua, tipo i giapponesi». Per il regista, invece, l'intimità è un fattore mentale. La nostra video intervista Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lo suggerisce il nuovo film - Supereroi di Paolo Genovese - di cui è protagonista, e l'attore è d'accordo. Jasmine Trinca precisa: «Purché scorra l’acqua, tipo i giapponesi». Per il regista, invece, l'intimità è un fattore mentale. La nostra video intervista

mariellanz : RT @federicacaladea: Un massaggio 110 euro. Ah. Non sapevo me lo facesse Alessandro Borghi. - MontiFrancy82 : Lunedì 27 dicembre, in occasione dell’uscita del film #Supereroi il regista #PaoloGenovese e gli attori… - SMSNEWSOFFICIAL : Lunedì 27 dicembre, in occasione dell’uscita del film #Supereroi il regista #PaoloGenovese e gli attori… - mbbelluco : RT @LaStampa: 'Supereroi' di Paolo Genovese non è ai livelli di 'Perfetti sconosciuti' nonostante Alessandro Borghi e Jasmine Trinca https:… - LaStampa : 'Supereroi' di Paolo Genovese non è ai livelli di 'Perfetti sconosciuti' nonostante Alessandro Borghi e Jasmine Tri… -