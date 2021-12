Un anno senza Alessandro Venturelli, il dolore della mamma: “Non è libero di tornare” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il 6 dicembre del 2020 scompare nel nulla Alessandro Venturelli. Da quel giorno suo madre e suo padre lo cercano in tutta Italia. Lanciano appelli in televisione, sui giornali. Non si arrendono mai di andare in giro per cercare Alessandro. Non hanno idea di che fine possa aver fatto ma sono entrambi convinti che Alessandro non se ne sia andato di sua volontà. Quel giorno che si è allontanato da Sassuolo ha approfittato della distrazione di un attimo di suo padre. Lo aveva visto uscire di casa dalla finestra con uno zainetto, lo aveva bloccato. Ma poi a causa del cagnolino che era uscito dal cancello, un momento di distrazione ha cambiato tutto. Alessandro è stato come ingoiato dalla città ed è anche per questo che i familiari di Alessandro pensano che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il 6 dicembre del 2020 scompare nel nulla. Da quel giorno suo madre e suo padre lo cercano in tutta Italia. Lanciano appelli in televisione, sui giornali. Non si arrendono mai di andare in giro per cercare. Non hidea di che fine possa aver fatto ma sono entrambi convinti chenon se ne sia andato di sua volontà. Quel giorno che si è allontanato da Sassuolo ha approfittatodistrazione di un attimo di suo padre. Lo aveva visto uscire di casa dalla finestra con uno zainetto, lo aveva bloccato. Ma poi a causa del cagnolino che era uscito dal cancello, un momento di distrazione ha cambiato tutto.è stato come ingoiato dalla città ed è anche per questo che i familiari dipensano che ...

I partiti inchiodano Draghi dov'è. "Maggioranza a pezzi senza di lui" L'apertura del premier agita le forze politiche. Salvini: "È l'unico che ha l'autorevolezza per tenerci insieme" di ETTORE MARIA COLOMBO Articolo Draghi: conferenza stampa di fine anno. "Governo avanti a prescindere da chi ci sarà" Video Draghi alla giornalista di QN: "Ha interpretato ciò che pensano tutti i suoi colleghi" Articolo Scuola, Draghi: "Non allungheremo le vacanze ..."

Sale ancora l'ottimismo su Omicron. Rally di Natale in corso Sempre però pesanti i bond, che senza il supporto della risk aversion, cominciano a soffrire il ... ma il dato anno su anno è un +27.1%, Oggi quelli francesi hanno segnato +3.5% sul mese, e +17.4 sull'...

Ultimo dell'anno senza botti a Verona: resta in vigore il divieto Daily Verona Network Francesca Romana D'Elia: il volo, il buco di sette ore e il pc del fotografo. Il giallo della modella morta Un volo di 20 metri e un buco di sette ore: restano ancora tutte da chiarire le circostanze in cui Francesca Romana D'Elia, la modella di 19 anni, è morta la sera del due dicembre.

Sale ancora l'ottimismo su Omicron. Rally di Natale in corso Sempre però pesanti i bond, che senza il supporto della risk aversion ... Ieri i prezzi alla produzione italiani di novembre hanno segnato una salita di "solo 1.3%, ma il dato anno su anno è un +27.1% ...

Un volo di 20 metri e un buco di sette ore: restano ancora tutte da chiarire le circostanze in cui Francesca Romana D'Elia, la modella di 19 anni, è morta la sera del due dicembre.