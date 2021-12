Sophie Codegoni tradisce Jessica Selassiè per Alessandro Basciano

(Di giovedì 23 dicembre 2021)l’amicizia diper una notte in compagnia della new entryDall’ingresso diin casa GFVip, la storia trae Gianmaria Antinolfi giunge al capolinea. Ciò che prima sembrava essere una mera coincidenza, assume un’accezione più concreta nelle ultime ore, proprio quandodecidono di trascorrere insieme la notte, tra coccole e dolci effusioni. Nei giorni antecedenti al tenero incontro tra i due, però,dichiara all’amica(anche lei interessata ad) che, qualora ...

All'apparenza non corrisposta, la sister deve al momento 'condividere' questo suo sentimento con, che nel corso della sua festa di compleanno si è sinuosamente strusciata sull'ex ...L'opinionista, infatti, si è lasciato andare a un duro sfogo conin cui ha cercato di chiarire una volta per tutte la situazione tra lui e la showgirl. La confessione di Biagio D'...Sophie Codegoni tradisce l’amicizia di Jessica Selassiè per una notte in compagnia della new entry Alessandro Basciano ...Da quando nella Casa più spiata d’Italia è arrivato Alessandro Basciano molte delle donne che stanno partecipando al reality sembrano ...