Sì-vax: la maggioranza non è più silenziosa (Di giovedì 23 dicembre 2021) Rispettoso di regole e cautele, ora il «popolo» dei vaccinati si fa sentire nelle piazze e sui social. Dove attacca chi si oppone a immunizzazione e Green pass. E un dialogo appare impossibile. «A Natale non entriamo nelle case dei non vaccinati». È la scritta, a caratteri cubitali, di alcuni manifesti nelle strade di Messina. Di sottofondo l’immagine di una famiglia sorridente con in mano grandi doni. La firma non di un provocatore, ma del commissario per l’emergenza Covid della città, Alberto Firenze. Subito dopo l’affissione, tanti hanno parlato di «azione discriminatoria» nei confronti dei no-vax, chiedendo le dimissioni del commissario, altri l’hanno difeso: «Ci mancherebbe che faccio entrare un non vaccinato a casa mia o gli faccio gli auguri di Natale...», la sintesi di un messinese. Di certo l’iniziativa ha prodotto una netta divisione fra i rappresentanti politici e i ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 dicembre 2021) Rispettoso di regole e cautele, ora il «popolo» dei vaccinati si fa sentire nelle piazze e sui social. Dove attacca chi si oppone a immunizzazione e Green pass. E un dialogo appare impossibile. «A Natale non entriamo nelle case dei non vaccinati». È la scritta, a caratteri cubitali, di alcuni manifesti nelle strade di Messina. Di sottofondo l’immagine di una famiglia sorridente con in mano grandi doni. La firma non di un provocatore, ma del commissario per l’emergenza Covid della città, Alberto Firenze. Subito dopo l’affissione, tanti hanno parlato di «azione discriminatoria» nei confronti dei no-vax, chiedendo le dimissioni del commissario, altri l’hanno difeso: «Ci mancherebbe che faccio entrare un non vaccinato a casa mia o gli faccio gli auguri di Natale...», la sintesi di un messinese. Di certo l’iniziativa ha prodotto una netta divisione fra i rappresentanti politici e i ...

Advertising

statodelsud : Sì-vax: la maggioranza non è più silenziosa - Pino__Merola : Sì-vax: la maggioranza non è più silenziosa - SoniaLaVera : RT @panorama_it: Rispettoso di regole e cautele, ora il «popolo» dei vaccinati si fa sentire nelle piazze e sui social. Dove attacca chi si… - panorama_it : Rispettoso di regole e cautele, ora il «popolo» dei vaccinati si fa sentire nelle piazze e sui social. Dove attacca… - elebibi : RT @LucillaMasini: Cagliari. Barista chiede il Green pass e la cliente no vax le tira il cappuccino addosso. Ormai è palese: quelli che chi… -