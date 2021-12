Roma vs Sampdoria 1-1 | solo un pari all’Olimpico

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 23 dicembre 2021) L’ultimo match dell’anno allo stadio Olimpico travstermina 1-1. Unche non soddisfa nessuno ma regala un punto ad entrambe le squadre prima di Natale. Non è ladi Bergamo ed i blucerchiati riescono a pungere in qualche occasione.vs1-1: sintesi e partita Non è ladi Bergamo e si vede da subito. La squadra di Mourinho domina praticamente tutta la partita nel possesso ma non riesce ad incidere in avanti. Il secondo pareggio ottenuto in questo girone di andata assieme a quello del Napoli. Sicuramente ci si aspettava di più dopo la bella prestazione contro l’Atalanta, ma nel primo tempo non si riesce a creare nulla di realmente concreto.si affrontano molto in mezzo ...