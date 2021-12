RISULTATI | BWT WM Il Migliore d’Italia 19 12 2021

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Idello Show andato in scena la scorsa Domenica a Bologna: BWT/Wrestling Megastars “il”Domenica 19 Dicembre – Bologna – Red Scorpion batte Jason Cain Trofeo “il” – Quarti – Lyon batte Maxy Toy Boy e accede alle semifinali – Nico Narciso batte Matt Disaster e accede alle semifinali – Steve McKee batte Violenzo e accede alle semifinali – Trucker batte The Entertrainer e accede alle semifinali Tag Team Match – Rebel Souls (Matt Disaster & Kronos) battono Team Danza (King Danza & Violenzo) Trofeo “il” – Semifinali – Lyon batte Steve McKee e accede alla finale – Nico Narciso batte Trucker e accede alla finale Titolo Assoluto BWT/Megastars – VP Dozer (c) ...