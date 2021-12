Quirinale | centrodestra | saremo uniti | rispetto per scelte singole componenti compiute finora

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Il centro-destra affronterà unito tutti i prossimi appuntamenti istituzionali ed elettorali -dall'elezione del Capo dello Stato fino alle prossime elezioni amministrative e politiche- neldellefin quida ciascuna delle sue, ma nella consapevolezza della comune responsabilità di rappresentare la maggioranza naturale degli italiani, un'Italia che guarda all'Europa e al mondo orgogliosa della propria storia e della propria identità". È quanto si legge nel comunicato emesso al termine della riunione tra i leader dei partiti e dei movimenti politici del centro-destra, convocata "per discutere della situazione politica, alla luce della complessa situazione economica e sanitaria". "Il vertice -si legge nella nota- ha confermato l'intesa e la sintonia di una ...

Advertising

Nicola37510202 : RT @Libero_official: #Casellati al #Quirinale e #Zanda presidente del #Senato: il retroscena, la 'proposta indecente' del #Pd al #centrodes… - dariodangelo91 : Il #centrodestra affronterà unito tutti i prossimi appuntamenti: Quirinale, Amministrative e Politiche, nel rispett… - Vito_Troiano : RT @lucianoghelfi: Il #centrodestra affronterà unito tutti i prossimi appuntamenti, #Quirinale, #elezioni amministrative e politiche, nel r… - _D_a_s__ : RT @lucianoghelfi: Il #centrodestra affronterà unito tutti i prossimi appuntamenti, #Quirinale, #elezioni amministrative e politiche, nel r… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: Il #centrodestra affronterà unito tutti i prossimi appuntamenti, #Quirinale, #elezioni amministrative e politiche, nel r… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale centrodestra

La Repubblica

Una candidatura subito stoppata da Silvio Berlusconi , che continua a sognare per se stesso il, mentre a dare sostanza all'insofferenza del resto delci ha pensato Matteo ...... e protagonisti del pranzo - vertice del, iniziato verso le 13.30. Il piatto forte ... E il? 'Ci penseremo a gennaio, ora massimo impegno per abbassare le bollette di luce e gas', ...Si sono riuniti oggi a Roma i leader dei partiti e dei movimenti politici del centro-destra, per discutere della situazione politica, alla luce della ...Roma, 23 dic. (Adnkronos) – “Il centro-destra affronterà unito tutti i prossimi appuntamenti istituzionali ed elettorali -dall’elezione ...