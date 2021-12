Pelè lascia ospedale, Natale a casa (Di giovedì 23 dicembre 2021) Pelé ha ricevuto il via libera per essere dimesso dall'ospedale Albert Einstein dove era ricoverato per un ciclo di cure legate all'operazione a cui era stato sottoposto per rimuovere un tumore al ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021) Pelé ha ricevuto il via libera per essere dimesso dall'Albert Einstein dove era ricoverato per un ciclo di cure legate all'operazione a cui era stato sottoposto per rimuovere un tumore al ...

