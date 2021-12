Messa in tv vigilia di Natale 24 dicembre: programma, orari, canale e diretta streaming (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe per la vigilia di Natale venerdì 24 dicembre. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 19:20, verrà trasMessa la Messa in diretta su Rai Uno con Papa Francesco. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19:30. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. IL programma COMPLETO RAI UNO ore 19:20– Santa ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il, glie le informazioni sulle messe per ladivenerdì 24. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 19:20, verrà traslainsu Rai Uno con Papa Francesco. Presente anche lasu Rai Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19:30.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. ILCOMPLETO RAI UNO ore 19:20– Santa ...

