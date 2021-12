L' imprenditore barese Vincenzo Lampugnani scrive la sua autobiografia | “Raccontarsi apre orizzonti sul futuro”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 dicembre 2021) (Bari 23 dicembre 2021) - Quando un'impresa ha il sapore dei sogni Bari 23 dicembre 2021.Gli imprenditori, si sa, sono sempre abituati a tirare le somme. Conti, proiezioni, investimenti, bilanci. Tutto deve quadrare secondo un piano. Ma cosa succede se unsi guarda indietro e scopre che lui, i piani, li ha sempre sconvolti; che lui, fino all'ultimo, non sapevi mai che decisione avrebbe preso? Succede che l'riavvolge il nastro della sua vita e per un attimo si concede il piacere di sognare. Perché da un certo punto in poi negli anni, ricordare è anche un po' sognare. È proprio ciò che ha fatto l'con la sua“Ho chiesto di sognare. La mia storia dalla strada al Frizzcafè” (ed. Giazira ...