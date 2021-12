La cartolina di Natale di Meghan e Harry regala una grande sorpresa ai fan: eccola (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Principe Harry e Meghan Markle hanno finalmente condiviso la prima foto della loro bimba Lilibet. La foto è apparsa nella cartolina di Natale 2021 della famiglia dei Sussexes, dove appare anche il figlio Archie seduto sulle ginocchia del padre. LEGGI ANCHE => Kate disposta a perdonare Harry e Meghan, ma William… Nella cartolina, la coppia ha scritto: “Quest’anno, 2021, diamo il benvenuto nel mondo a nostra figlia Lilibet. Archie ci ha resi ‘Mamma’ e ‘Papà’, ma Lili ci ha resi una famiglia“. La famiglia è vestita in maniera molto casual, in jeans e maglietta, mentre Lilibet ha un vestitino graziosissimo. La foto è stata scattata quest’estate dal fotografo Alexi Lubomirski, nella loro casa in California. Lilibet era nata da pochissimo. Il fotografo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il PrincipeMarkle hanno finalmente condiviso la prima foto della loro bimba Lilibet. La foto è apparsa nelladi2021 della famiglia dei Sussexes, dove appare anche il figlio Archie seduto sulle ginocchia del padre. LEGGI ANCHE => Kate disposta a perdonare, ma William… Nella, la coppia ha scritto: “Quest’anno, 2021, diamo il benvenuto nel mondo a nostra figlia Lilibet. Archie ci ha resi ‘Mamma’ e ‘Papà’, ma Lili ci ha resi una famiglia“. La famiglia è vestita in maniera molto casual, in jeans e maglietta, mentre Lilibet ha un vestitino graziosissimo. La foto è stata scattata quest’estate dal fotografo Alexi Lubomirski, nella loro casa in California. Lilibet era nata da pochissimo. Il fotografo ...

