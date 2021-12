I fuochi artificiali sono ammassati senza alcuna norma di sicurezza | la Finanza ne sequestra 8 quintali

Advertising

MACERATA - Isono custoditi senza alcuna norma di sicurezza: la Guardia di Finanza ne sequestra 8 quintali in due negozi cinesi. Gli uomini del Nucleo P. E. F. di Macerata hanno effettuato ...... in particolare esercizi che detengono e vendonoin occasione delle feste di fine anno,I poliziotti dell’UPGSP della Questura di Bari, artificieri, cinofili anti-esplosivi e volanti, hanno arrestato un barese incensurato 19enne Nei giorni scorsi, in zona Europa, gli agenti dell’UPGSP de ...MACERATA - I fuochi artificiali sono custoditi senza alcuna norma di sicurezza: la Guardia di Finanza ne sequestra 8 quintali in due negozi cinesi. Gli uomini del Nucleo P.E.F. di Macerata ...