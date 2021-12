Ferrero esce dal carcere: passerà il Natale ai domiciliari (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’ex Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero passerà il Natale ai domiciliari. Così ha deciso il Tribunale del Riesame di Catanzaro, che ha accolto la richiesta degli avvocati Luca Ponti e Giuseppina Tenga, per un’attenuazione della misura della custodia in carcere. Ferrero si trovava a San Vittore dal 6 dicembre scorso con l’accusa di bancarotta fraudolenta. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’ex Presidente della Sampdoria Massimoilai. Così ha deciso il Tribunale del Riesame di Catanzaro, che ha accolto la richiesta degli avvocati Luca Ponti e Giuseppina Tenga, per un’attenuazione della misura della custodia insi trovava a San Vittore dal 6 dicembre scorso con l’accusa di bancarotta fraudolenta. L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Ferrero esce Cessione Sampdoria: le mosse di Vialli, il ruolo di Garrone. Ferrero non vedrà un euro Commenta per primo Concordati addio. La Sampdoria esce dalla garanzia nel quale era stata confinata per soddisfare i creditori di Eleven Finance e Farvem , le due aziende decotte del gruppo Ferrero, e va sul mercato. Chi vuole, se la prende. ...

Serie C Girone A. La Pro Sesto cade in casa contro la Virtus Verona Inizia meglio il Verona che sfiora il vantaggio al 17', ma il tiro insidioso di Lonardi esce di un ... Pro Sesto : Del Frate; Pecorini (dal 50′ Gualdi), Caverzasi, Marzupio (dal 65′ Ferrero),...

