È tempo di… affrontare un nuovo anno! (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per noi adulti, i giorni, i mesi e gli anni, sono concetti intuitivi, che abbiamo interiorizzato e fatto nostri, ma per i bambini non è così automatico! Per loro il mondo è quello che vivono e vedono in questo preciso istante. Come possiamo, quindi, aiutarli ad avere una visione d'insieme il più concreta possibile di questa dimensione? Grazie a queste 3 semplici attività possiamo iniziare a rendere più concreto il concetto di tempo per il nostro piccolo, sempre divertendoci e trascorrendo insieme tempo di qualità: MODIFICARE IL NOTRO LINGUAGGIO ed accentuare i concetti "prima", "dopo", "adesso", evidenziando la relazione causale tra gli eventi Per fare questo è importante sfruttare la quotidianità! Ecco alcuni esempi: «Prima dobbiamo preparare tavola e dopo potremo mangiare.» oppure «Prima mettiamo gli stivali e poi possiamo uscire e camminare nelle ...

