Draghi apre sul passaggio al Quirinale: 'Il governo avanti anche senza di me, sono un nonno che serve le istituzioni' (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mario Draghi sorride sornione, scarta con eleganza un paio di domande sul futuro prossimo, ma poi da abile stratega lascia cadere qualche indizio rilevante. La conferenza di fine anno del premier ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mariosorride sornione, scarta con eleganza un paio di domande sul futuro prossimo, ma poi da abile stratega lascia cadere qualche indizio rilevante. La conferenza di fine anno del premier ...

Advertising

Enzaedma60 : RT @Capezzone: Applausi scroscianti dei tifosi, ah no dei watchdog. E Draghi apre con un “resoconto” quasi conclusivo (anche se non c’è nul… - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????#Draghi alla conferenza stampa di fine anno: 'Abbiamo raggiunto i 51 gli obiettivi del #Pnrr e in questo momento è i… - Italia7177 : RT @Capezzone: Applausi scroscianti dei tifosi, ah no dei watchdog. E Draghi apre con un “resoconto” quasi conclusivo (anche se non c’è nul… - AManfrotto : RT @Capezzone: Applausi scroscianti dei tifosi, ah no dei watchdog. E Draghi apre con un “resoconto” quasi conclusivo (anche se non c’è nul… - GesuMioSignore : RT @ilgiornale: Il premier parla da ex: difficile restare a Chigi con maggioranze diverse da quella attuale -