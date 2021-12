Di Lorenzo | “Ripartiremo più carichi di prima”

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 #DiLorenzo FOTO – Di Lorenzo: “Ripartiremo più carichi. Speravamo di ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Ripartiremo

IamNaples.it

Ora meritate vacanze e poi".Venuti ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina: "Verona che nel primo temo ci ha messo in difficoltà pressandoci bene e portandoci a fare ...tutti dall'ottimo lavoro svolto da parte di Antonio Zaffiri, che ringrazio". "Abbiamo ... Il presidente del Consiglio regionaleSospiri ha rivolto un in bocca al lupo al neo ...Ci si aspettava certamente un risultato diverso dal Napoli nel finale del girone d'andata e invece sono arrivate due sconfitte pesanti come quelle contro ...Ci si aspettava certamente un risultato diverso dal Napoli nel finale del girone d'andata e invece sono arrivate due sconfitte pesanti come quelle contro ...