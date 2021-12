De Luca (Campania): Dad in numerose classi per la mancanza di senso civico e rispetto per sé e gli altri (Di giovedì 23 dicembre 2021) "È un esempio di totale irresponsabilità quanto è accaduto a Palma Campania il 15 e il 18 dicembre scorso: centinaia di ragazzi assembrati per alcune feste, anche in piazza, senza alcun rispetto delle regole di prevenzione anti Covid". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 dicembre 2021) "È un esempio di totale irresponsabilità quanto è accaduto a Palmail 15 e il 18 dicembre scorso: centinaia di ragazzi assembrati per alcune feste, anche in piazza, senza alcundelle regole di prevenzione anti Covid". Così il presidente della RegioneVincenzo De. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, in Campania sono vietate le feste nei locali al chiuso. Sono consentiti pranzi e cene ma con regole… - orizzontescuola : De Luca (Campania): Dad in numerose classi per la mancanza di senso civico e rispetto per sé e gli altri - PoliticaNewsNow : Campania, De Luca: “Nuove restrizioni inevitabili senza rispetto norme prevenzione” - zazoomblog : Covid in Campania De Luca: Troppi irresponsabili inevitabili nuove restrizioni - #Covid #Campania #Luca: #Troppi - marimuscara : Campania, Muscarà (M5S): “Crypta Neapolitana, l’impegno di De Luca per restituire alla città l’antico passaggio per… -