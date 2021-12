Crypto | butta via hard disk con dentro 7 500 Bitcoin

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 23 dicembre 2021)re via uncon7.500è una dimenticanza che sarà difficile da digerire. Questo è successo ad un uomo di Newport Wales, Regno Unito, nel 2013, che sta ancora cercando di recuperare il pezzo dopo quasi 10 anni. 7.500ti via in vecchio– curiosauro.itIpersi Durante una pulizia primaverile della casa, lo smemorato signor Howells hato via un vecchioche conteneva 7.500. Il valore corrente di questa cifra si aggira intorno ai 326 milioni di euro, quindi lo sfortunato sta ancora setacciando la discarica locale alla ricerca del denaro. Un wallet del genere lo avrebbe reso ...