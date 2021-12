**Covid: ipotesi super green pass su piste sci** (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Tra le ipotesi al vaglio del governo in queste ore per fronteggiare la diffusione del Covid e la corsa della variante Omicron, c’è anche la possibilità di estendere il super green pass -ovvero il certificato verde in possesso di vaccinati e guariti dal Covid- agli impianti di risalita sulle piste da sci. Lo riferiscono fonti di governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Tra leal vaglio del governo in queste ore per fronteggiare la diffusione del Covid e la corsa della variante Omicron, c’è anche la possibilità di estendere il-ovvero il certificato verde in possesso di vaccinati e guariti dal Covid- agli impianti di risalita sulleda sci. Lo riferiscono fonti di governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

