Covid: bozza dl, super green pass anche per consumare al banco (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Si dovrà essere in possesso di super green pass, vale a dire essere vaccinati o avere contratto il Covid, anche per poter consumare un caffé al bancone del bar o una birra in un pub. E' quanto stabilito nell'articolo 3 del dl festività all'esame del Cdm. La misura è valida "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19", dunque al 31 marzo, ed è valida anche nei ristoranti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

