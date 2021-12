Calcio: Juan Jesus si scusa per l’autogol, ‘spiace per il risultato e per l’episodio’ (Di giovedì 23 dicembre 2021) Napoli, 23 dic. – (Adnkronos) – “Mi spiace per il risultato e per l’episodio del gol. Purtroppo non è andata come volevamo. Rimane tanta rabbia. Ci rifaremo…tutti insieme nelle vittorie e nelle sconfitte”. Così su Instagram il difensore del Napoli Juan Jesus, autore dello sfortunato autogol che ha decretato la sconfitta contro lo Spezia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Napoli, 23 dic. – (Adnkronos) – “Mi spiace per ile per l’episodio del gol. Purtroppo non è andata come volevamo. Rimane tanta rabbia. Ci rifaremo…tutti insieme nelle vittorie e nelle sconfitte”. Così su Instagram il difensore del Napoli, autore dello sfortunato autogol che ha decretato la sconfitta contro lo Spezia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

