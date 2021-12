Atletico Madrid, Simeone festeggia dieci anni in panchina: “Rimaniamo uniti in queste difficoltà” (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Oggi stiamo vivendo un momento di difficoltà dal punto di vista dei risultati ma rimanendo uniti, tifosi, calciatori, dirigenti e staff tecnico, continueremo a lottare per i nostri obiettivi. Conosco una sola strada, quella del lavoro e dell’impegno”. E’ questo il contenuto di una lettera indirizzata da Diego Simeone ai tifosi dell’Atletico Madrid nel giorno in cui il Cholo festeggia i dieci anni sulla panchina dei colchoneros in un momento adesso difficile dal punto di vista dei risultati: “Oggi sono dieci anni dal mio arrivo come allenatore. E’ inevitabile che mi vengano innumerevoli ricordi dei momenti passati insieme, momenti di gioia enorme e di tristezza che abbiamo superato. Grazie alla ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Oggi stiamo vivendo un momento didal punto di vista dei risultati ma rimanendo, tifosi, calciatori, dirigenti e staff tecnico, continueremo a lottare per i nostri obiettivi. Conosco una sola strada, quella del lavoro e dell’impegno”. E’ questo il contenuto di una lettera indirizzata da Diegoai tifosi dell’nel giorno in cui il Cholosulladei colchoneros in un momento adesso difficile dal punto di vista dei risultati: “Oggi sonodal mio arrivo come allenatore. E’ inevitabile che mi vengano innumerevoli ricordi dei momenti passati insieme, momenti di gioia enorme e di tristezza che abbiamo superato. Grazie alla ...

Advertising

sportface2016 : #AtleticoMadrid, dieci anni da allenatore per #Simeone: 'Rimaniamo uniti in queste difficoltà' - Milannews24_com : Il #Milan esalta #Saelemaekers - ETGazzetta : Simeone, 10 anni di cholismo all'Atletico Madrid - EstebanTutiven : Atletico Bilbao 1-2 Real Madrid Sancet ?? Benzema (2) - Fantacalcio : Roma, occasione Herrera: via dall'Atletico Madrid subito o a parametro zero -