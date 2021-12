Amici 21 | perché Mattia | Cristian e Crytical non sono in casetta? I commenti del web

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 23 dicembre 2021)continua la messa in onda del daytime durante questi giorni prima delle festività natalizie. I social del talent show, inoltre, rimarranno attivi nonostante il programma venga messo in pausa. Proprio in questi giorni, infatti, lo spirito natalizio è entrato anche nelladi. La produzione ha dato agli allievi tutte le decorazioni necessarie per … L'articolo proviene da Velvet Gossip.