10eLotto | colpo pazzesco | con 2€ ora può comprare casa

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Vincita clamorosa al: due fortunatissimi giocatori hanno centrato due colpi davvero stratosferici nell’ultimo concorso. I dettagli Le festività natalizie e di fine anno saranno davvero indimenticabili per due giocatori che hanno centrato vincite pazzesche al. La stessa cifra incassata in due punti diversi del paese, a conferma del grandissimo periodo che sta vivendo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Il Lazio torna a sorridere con il: nell'ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono state centrate due vincite per un totale di 27,5 mila euro. La prima ha visto un giocatore di Santa Marinella, in provincia di Roma, ...da urlo: vincita da 250 mila euro a Sacile Ad ogni estrazioni sono in tanti a tentare la fortuna, con la speranza di essere finalmente baciati dalla dea bendata . Tante, in tal senso, ...Vincita clamorosa al 10eLotto: due fortunatissimi giocatori hanno centrato due colpi davvero stratosferici nell'ultimo concorso. I dettagli ...La Dea bendata ha baciato Vanzago con una vittoria da 100mila euro con una giocata al 10eLotto di soli due euro in un bar cittadino.