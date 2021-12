Zeppoline di Natale | la ricetta di Sal De Riso

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dalle ricette didi Sal Deladelle, ladi un dolce campano perfetto per i prossimi giorni di festa. Non sono le classiche zeppole ma sono ledi, l’impasto va preparato in pentola e non c’è bisogni di lievitazione, non c’è lievito nell’impasto. Le friggiamo e le completiamo con il miele, la frutta candita e i confettini colorati. Una vera delizia per tutti, grandi e bambini, ma fate attenzione durante la frittura. Ecco ladel dolce didi Sal De, lefritte con il miele. Ricette didi Sal Dedida E’ sempre ...