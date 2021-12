Variante Omicron, studio: rischio ricoveri -40% rispetto a Delta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il rischio di ricovero in ospedale a causa dei sintomi della Variante Omicron è del 40% più basso rispetto alla Variante Delta. E’ quanto indicano i dati di una ricerca condotta in Gran Bretagna da un team dell’Imperial College, guidato dal professor Neil Ferguson. I ricercatori hanno analizzato le ospedalizzazioni e i dati vaccinali tra tutti i casi confermati con test molecolari in Inghilterra tra il 1 e il 14 dicembre. Nel rapporto pubblicato oggi, gli scienziati hanno riscontrato che i ricoveri ospedalieri di almeno un giorno sono stati tra il 40% e il 45% inferiori in chi era stato infettato con la Variante Omicron, rispetto a chi aveva contratto la Variante Delta del virus. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ildi ricovero in ospedale a causa dei sintomi dellaè del 40% più bassoalla. E’ quanto indicano i dati di una ricerca condotta in Gran Bretagna da un team dell’Imperial College, guidato dal professor Neil Ferguson. I ricercatori hanno analizzato le ospedalizzazioni e i dati vaccinali tra tutti i casi confermati con test molecolari in Inghilterra tra il 1 e il 14 dicembre. Nel rapporto pubblicato oggi, gli scienziati hanno riscontrato che iospedalieri di almeno un giorno sono stati tra il 40% e il 45% inferiori in chi era stato infettato con laa chi aveva contratto ladel virus. ...

