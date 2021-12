Una vippona pronta a lasciare Il Grande Fratello? L’indiscrezione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Grande Fratello: dopo L’indiscrezione circolata ieri sul possibile abbandono di Nathaly Caldonazzo il 17 gennaio prossimo, pare che un’altra vippona sia pronta a lasciare la casa prima di capodanno Un’altra vip è pronta a ritirarsi dal Grande Fratello? Secondo un utente anonimo che ha “avvisato” l’esperta di gossip Deianira Marzano sì. Si tratterebbe di Valeria Marini, che è concorrente unico al momento con Giacomo Urtis, e pare che lascerà il game prima di capodanno. Ecco le parole dell’utente a Deianira: Deia, fonte certa… un mio amico che lavora in un villaggio turistico a Sharm mi ha detto che Valeria ha la prenotazione per passare il Capodanno in quella struttura. Deduco che a breve dovrà uscire, anche se a me Giacomo mi fa morir ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021): dopocircolata ieri sul possibile abbandono di Nathaly Caldonazzo il 17 gennaio prossimo, pare che un’altrasiala casa prima di capodanno Un’altra vip èa ritirarsi dal? Secondo un utente anonimo che ha “avvisato” l’esperta di gossip Deianira Marzano sì. Si tratterebbe di Valeria Marini, che è concorrente unico al momento con Giacomo Urtis, e pare che lascerà il game prima di capodanno. Ecco le parole dell’utente a Deianira: Deia, fonte certa… un mio amico che lavora in un villaggio turistico a Sharm mi ha detto che Valeria ha la prenotazione per passare il Capodanno in quella struttura. Deduco che a breve dovrà uscire, anche se a me Giacomo mi fa morir ...

