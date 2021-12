Un procuratore a Roma Il Csm sceglie Lo Voi per la Capitale degli scandali

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) A pochi giorni dal Natale, e dopo due anni e mezzo dalla scandalo Palamara, si chiude il cerchio per la procura di. O meglio, si richiude, perché il primo tentativo - finalizzato con la nomina di Michele Prestipino - era stato spazzato via dalla giustizia amministrativa. Aarriva Francesco Lo Voi,di Palermo dal 2014. È stato eletto con una maggioranza ampia e trasversale. Ha raccolto, infatti, 19 voti: si sono espressi in suo favore i togati della sinistra di Area, i moderati di Magistratura Indipendente, i centristi di Unicost gli esponenti di Autonomia&Indipendenza e ilgenerale della Cassazione. In suo favore anche i tre laici in quota M5s e i loro tre colleghi in quota Forza Italia. Tre gli astenuti, tra cui i due laici in quota Lega. La relazione a sostegno della sua ...