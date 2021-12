Taccuino Quirinale | le non aspirazioni di nonno Draghi

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Sono uomo, se volete un, al servizio delle istituzioni. I miei destini personali non contano assolutamente nulla, non ho particolaridi un tipo o di un altro, dentro o fuori dalle ...

Ha poi negato che la vita del governo sia legata alla presenza di Mattarella al, e che dovrebbe dimettersi con l'elezione di un nuovo Presidente, come sostengono alcuni politici, a partire ...... possibile candidata moderata al, sta gettando scompiglio nel centrodestra e sta irritando Berlusconi; mentre Letta ammonisce che nessun leader politico e' mai stato eletto al(...Quando le elezioni per il Quirinale sono state condivise e poco laceranti (con Cossiga, Ciampi e anche con Mattarella) c`è sempre stato un “King maker”, un regista forte che è riuscito a individuare u ...Taccuino Quirinale - La griglia dei partecipanti alla "corsa". Dalla bis di Mattarella a Draghi passando per autocandidatura Berlusconi ...