“Sei un bugiardo e mezzo uomo”: pesanti insulti all’indirizzo di Armando Incarnato (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Armando Incarnato recentemente ha subito un duro attacco da parte di una dama di “Uomini e Donne”. Ecco cos’è successo Ancora una volta volano parole forti all’interno del parterre televisivo di “Uomini e Donne”, dove un cavaliere ed una dama sono arrivati allo scontro frontale. Maria dal suo canto ha cercato di placare l’impeto dei L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 22 dicembre 2021)recentemente ha subito un duro attacco da parte di una dama di “Uomini e Donne”. Ecco cos’è successo Ancora una volta volano parole forti all’interno del parterre televisivo di “Uomini e Donne”, dove un cavaliere ed una dama sono arrivati allo scontro frontale. Maria dal suo canto ha cercato di placare l’impeto dei L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

Hrotbertha : @BarbaraRaval @MatteoBassetti3 sei un bugiardo vai a sanremo che è meglio - Michele20600106 : #Gasperini abbiamo pareggiato per colpa del campo non adatto al nostro gioco sei il peggio ma non dice mai che gli… - FialeElena : Senza la complicità di soleil alex non sarebbe arrivato a tanto..lei sei fa tutti gli uomini!!!! Alex fellone con l… - xcommunictd : @vaux_hall Sei un bugiardo. La Russia ha superato i 1000 morti giornalieri alla fine di Ottobre 2021 ed ora sono in… - hisfooking : ale, che bugiardo che sei -