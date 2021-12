Sampdoria, oggi il riesame per Ferrero. E la compagna è allo stadio per il match con la Roma (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nella giornata di oggi ci sarà il riesame del caso Ferrero. Intanto la sua campagna sarà alla partita tra Sampdoria e Roma Massimo Ferrero spera che il regalo di Natale, più che la Sampdoria a Roma, sia il riesame di Catanzaro a farglielo. È prevista per oggi l’udienza per discutere la commutazione della misura cautelare disposta nei confronti dell’ex presidente della Sampdoria. I legali sperano negli arresti domiciliari, la decisione arriverà entro il 24 dicembre. Nel frattempo la Sampdoria sarà impegnata nella difficile trasferta a Roma, partita che Ferrero non si sarebbe perso per nessuna occasione al mondo essendo tifoso della squadra ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nella giornata dici sarà ildel caso. Intanto la sua campagna sarà alla partita traMassimospera che il regalo di Natale, più che la, sia ildi Catanzaro a farglielo. È prevista perl’udienza per discutere la commutazione della misura cautelare disposta nei confronti dell’ex presidente della. I legali sperano negli arresti domiciliari, la decisione arriverà entro il 24 dicembre. Nel frattempo lasarà impegnata nella difficile trasferta a, partita chenon si sarebbe perso per nessuna occasione al mondo essendo tifoso della squadra ...

