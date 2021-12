Mara Venier: la conduttrice protagonista di un videoclip (Di mercoledì 22 dicembre 2021) È uscito in questi giorni il nuovo singolo di Shell Shapiro intitolato La Leggenda Dell’Amore Eterno. Il video ufficiale, uscito anche questo in questi giorni, ha come protagonista insieme al musicista, Mara Venier, a cui il musicista è legato da una lunghissima amicizia. Mara Venier è tra le conduttrici televisive più amate dal pubblico italiano. Se solitamente i fan sono abituati a vederla in veste di conduttrice, professione che l’ha portata all’apice del successo, soprattutto con Domenica In tanto da vedersi assegnare il sopranome di “Signora della domenica“, ecco che la zia Mara sorprende tutti e compare nel video ufficiale di una canzone di un suo caro amico. Shel Shapiro infatti, ha fortemente voluto Mara Venier nel ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) È uscito in questi giorni il nuovo singolo di Shell Shapiro intitolato La Leggenda Dell’Amore Eterno. Il video ufficiale, uscito anche questo in questi giorni, ha comeinsieme al musicista,, a cui il musicista è legato da una lunghissima amicizia.è tra le conduttrici televisive più amate dal pubblico italiano. Se solitamente i fan sono abituati a vederla in veste di, professione che l’ha portata all’apice del successo, soprattutto con Domenica In tanto da vedersi assegnare il sopranome di “Signora della domenica“, ecco che la ziasorprende tutti e compare nel video ufficiale di una canzone di un suo caro amico. Shel Shapiro infatti, ha fortemente volutonel ...

