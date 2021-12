Lo strano caso di Thiago Motta: esonerato dallo Spezia anche con una vittoria a Napoli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lo Spezia ha deciso di esonerare Thiago Motta e il provvedimento verrà comunicato dopo la partita contro il Napoli. La dirigenza avrebbe deciso di sollevare dall’incarico l’ex centrocampista della Genoa, il provvedimento sarebbe stato già preso, senza possibilità di ripensamento. L’avventura dell’italo-brasiliano sulla panchina dello Spezia è arrivata ai titoli di coda, neanche un successo contro il Napoli potrebbe cambiare il suo destino. Nel contratto dell’allenatore è prevista una clausola che prevede una penale da 400mila euro in caso di esonero prima del 2022. Per questo motivo lo Spezia non solleverà il tecnico dall’incarico prima di gennaio. Diversi i nomi per il sostituto: da Maran a Giampaolo, da Corini a Pilo. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Loha deciso di esoneraree il provvedimento verrà comunicato dopo la partita contro il. La dirigenza avrebbe deciso di sollevare dall’incarico l’ex centrocampista della Genoa, il provvedimento sarebbe stato già preso, senza possibilità di ripensamento. L’avventura dell’italo-brasiliano sulla panchina delloè arrivata ai titoli di coda, neun successo contro ilpotrebbe cambiare il suo destino. Nel contratto dell’allenatore è prevista una clausola che prevede una penale da 400mila euro indi esonero prima del 2022. Per questo motivo lonon solleverà il tecnico dall’incarico prima di gennaio. Diversi i nomi per il sostituto: da Maran a Giampaolo, da Corini a Pilo. L'articolo ...

