(Di mercoledì 22 dicembre 2021) DalloEgidio alloHirving. è stato, con Spalletti, il protagonista in negativo della serata che ha segnato la terza sconfitta consecutiva casalinga degli uomini di Spalletti. Non sappiamo cosa sia accaduto al messicano che ha certamente l’alibi del tremendo impatto di quest’estate con la Nazionale. Ha rischiato di rimanere paralizzato, così come di perdere un occhio. Ma sembra quasi aver perso il sincronismo nel calciare, qualcosa nella coordinazione. Sono i momenti negativi, quqesto è particolarmente nero.si è divorato un gol nella ripresa, con la porta spalancata. Da cinque metri, aveva solo un difensore tra sé e il gol, il portiere Provedel non c’era eha calciato col sinistro, un sinistro moscio e il difensore ha intercettato. Anche nel primo tempo, quasi nell’area piccola, ha ...

... la differenza si vede subito, con idee chiare e velocità d'esecuzione in mezzo al campo)6. Prima per poco non beffa Ospina con un colpo di testa all'indietro, poi un toccoche apre ...Dopo poco più di mezzora, così, è tutto da rifare per il Napoli che perde anche Hirving, ... che aveva innescato il numero 10 inglese con unopassaggio in orizzontale. Finisce 3 - 2, ...È l'uomo copertina in negativo, la faccia triste del Napoli più che dell'America. Messico e nuvoloni su Fuorigrotta e sul Napoli di Spalletti.Lo Spezia vince un'altra volta a Napoli. Lo sciagurato Lozano ci mette del suo, così come Spalletti. L'alibi delle assenze non regge. E la Juve è a cinque punti ...