Lazio | Sarri punta su Pedro | partenza a razzo per lo spagnolo

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un’altra volta senza Ciro, è l’ennesima volta che succede in questa stagione. Il bomber dellanon era mai stato così assente. Anche a Venezia Immobile alza bandiera bianca, costretto a casa dal Covid. Una mancanza pesante per, che dovrà disegnare ancora una volta lasenza il suo gioiello. L’allenatore biancoceleste si affiderà ancora al tridente leggero. Felipe Anderson al centro, Zaccagni eesterni. Quest’ultimo sta dando il meglio di sé in questa prima parte di campionato. Segna e serve assist ai compagni, soprattutto è l’elemento di esperienza e personalità a cui la squadra si affida nei momenti difficili. Era dai tempi del Chelsea che non partiva così bene. Conle ha giocate praticamente tutte. E’ il più presente insieme a Felipe Anderson, che ha giocato però una ...

Orasfida Zanetti, in palio ci sono punti importanti per rincorrere l'Europa. E i lagunari, ... Lanon avrà Immobile, positivo al Covid - 19 e a casa. I biancocelesti, nonostante abbiano ...VENEZIA - Vietato sbagliare a Venezia,teme un'altra scivolata, questa volta in laguna. Chiede il massimo sforzo alla suaper chiudere il 2021 con una vittoria e passare le vacanze di Natale a ridosso delle squadre che si ...Contro il Venezia, la Lazio di Maurizio Sarri vuole chiudere l'anno in bellezza. E dunque deve vincere, magari anche in grande stile. Peccato, però, che la squadra di Paolo Zanetti non sia proprio ...Due anticipi, due match nei prossimi minuti, tante sorprese tra i schierati al Penzo per l'incontro Venezia-Lazio, altrettante per quello al Mapei nel derby emiliano tra Sassuolo e Bologna.