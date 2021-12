Lazio | Ciro Immobile potrebbe raggiungere un altro record

Leggi su footdata

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) In caso di gol, l’attaccante delladiventerebbe il primo giocatore di questo campionato capace di andare a segno contro tutte e 20 le squadre attualmente in Serie A. Mattia Zaccagni ha segnato nelle ultime due partite disputate in campionato, l’ultimo centrocampista dellache è andato in rete in più presenze di fila in Serie A è stato Felipe Anderson, nel gennaio 2015. Il Venezia è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque gare casalinghe contro lain Serie A (3V, 2N) e nelle tre più recenti ha tenuto la porta inviolata. Venezia esi sono affrontate sei volte in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria, per un bilancio di tre successi biancocelesti e due arancioneroverdi (1N); la sfida più recente è un 4-2 a favore dei laziali, nel marzo 2002, ...